Esperluette, lundi 06 novembre à midi

Comme de coutume, et un rien en retard pour cette rentrée, nous retrouvons Monique, Cécile et Caroline, notre cercle de midi mensuel, pour détailler quelques livres ou publications qui nous ont emballé particulièrement... ou pas.

avec par ordre d’apparition au micro :

Betty Boob une bande dessinée de Véro Cazot et Julie Rocheleau (Casterman)

Strangers in paradise, Intégrale1, une série de bande dessinée de Terry Moore (Delcourt)

Trois bandes dessinées de Lewis Trondheim : Un Monde un peu Meilleur (Lapinot) (L’Association), Happy Birds dessiné par Hugo Piette (Delcourt/Shampooing) et Density tome 1 dessiné par Stan & Vince (Delcourt).

The Handmaid’s Tale un roman de Margaret Atwood (Robert Laffont), devenu une série télévisée.

un peu de musique : Modern Tale par Broken Back.

Maarron un roman jeunesse de Hakon Ovreas (la Joie de lire)

Dans la forêt d’Hokkaido un roman ado/adulte de Eric Pessan (L’École des Loisirs)

Intempérie une bande dessinée de Javi Rey d’après le roman de Jesùs Carrasco (Dupuis)

un peu de musique : Buenos tardes Amigo par Ween

une

Un Loup pour L’Homme un roman de Brigitte Giraud (Flammarion)

Cortex un roman d’Ann Scott (Stock)

Carry on un roman ado de Rainbow Rowell (Pocket Jeunesse)

Le Cœur battant de nos mères roman de Brit Bennett (Autrement)

un peu de musique pour finir : Bloody Mother Fucking Asshole par Martha Wainwright.

NB : cette semaine ce sont les rencontres littéraires allemandes proposées par Impressions d’Europe au Grand T du jeudi 9 au dimanche 12 novembre. Entrée libre, programme ici. Jet fm participe à deux moments publiques qui seront rediffusés : la rencontre avec l’auteur de bande dessinée Jens Harder vendredi 10 novembre à 16h (diffusion samedi 11 à 18h) et la rencontre autour de la musique allemande avec Eric Deshaye & Frédéric Cisnal samedi 11 novembre à 17h45 (diffusion dimanche 12 à 15h)