Esperluette, lundi 08 mai à 17h

Écrivain important de la France d’après-guerre (la seconde), estimé puis oublié avant d’être exhumé voire sanctifié (pour certains), Henri Calet est l’une des très fines plumes des années 1940 - 1950, chroniquant avec malice, douceur et désespoir cette France en ruine qui tente de se reconstruire - notamment dans des articles publiés dans diverses revues et rassemblés sous le titre Acteur et Témoin aux éditions Mercure de France en 1959 (soit après sa mort).

Comme en écho aux commémorations de ce 8 mai et à la drôle de période politique que nous traversons, voici quelques lectures des premiers articles qui constituent ce recueil réédité en 2006.

En contrepoint musicaux et dans l’ordre :

Beatle Barkers / Love Me Do

Boris Vian / Le Tango Des Joyeux Bouchers

Moondog / Dog Trot

Eddie Barclay & Quincy Jones / Un P’tit Bout De Femme

Tindersticks / Chocolate

Jacques Brel / Bruxelles

Bruit Noir / La Province

Charles Trenet / La Mer

Marian Anderson / Sometimes I Feel Like A Motherless Child

Frank Sinatra / Just Friends

Richard Wagner / Tristan & Iseult (ouverture)