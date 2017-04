Esperluette, lundi 10 avril à 17h

Le Banquet est la nouvelle exposition produite par Maison Fumetti qui rassemble dix artistes nantais aux frontières de la bande dessinée. L’idée était, pour l’équipe qui a œuvré à cette exposition dont les deux commissaires Léa Henry & Tangui Jossic (SGLV), d’explorer le "Tutti Quanti" signifié dans le sous-titre de Maison Fumetti : bande dessinée et tutti quanti.

Dans l’espace dédié à Maison Fumetti au sein de la Bibliothèque de la Manufacture les œuvres de Benjamin Bachelier, Johann Bertrand d’Hy, Antoine Corbineau, Simon Dronet, Kazy.K, Gaëlle Le Guillou, Marta Orzel, Pich, Anaïs Prouzet et Danny Steve se déploient et se confrontent en une narration tout à la fois consciente - par des rapprochements volontaires dus à la scénographie - et inconsciente - l’œil et le cerveau du visiteur, stimulés par les œuvres créent des liens entre celles-ci.

L’exposition Le Banquet, ouverte jusqu’au 27 mai, était vernie le mercredi 5 avril dernier en soirée. Nous en avons profité pour enregistrer un hors série de Radis Fumettio, cette émission de radio mensuelle enregistrée à Maison Fumetti. Il s’agit ici d’une visite guidée et commentée de l’exposition en compagnie des deux commissaires Léa Henry & Tangui Jossic ainsi que quelques-uns des artistes Gaëlle Le Guillou, Simon Dronet (une imitation), Kazy.K, Anaïs Prouzet, Danny Steve & Pich.

En contrepoint et complément une jolie playlist qui ambiança de belle manière la soirée de vernissage.

Siriusmo / Enthusiast

Vitalic / La Mort sur le Dancefloor

Fujiya & Miyagi / Ankle Injuries

Metronomy / You Could Easily Have Me

Mr Oizo / Freezing Out

Skrillex / Cat Rats

The Kills / Cheap and Cheerful

Jon Hopkins / Vessel

Son Lux / Leave The Riches

Kids & Explosions / Small Problems

The Stranglers / Golden Brown

The Breeders / Sinister Foxx

Totorro / Yaaaago

Odezene / Boubouche X

Le Banquet, jusqu’au 27 mai 2017 à Maison Fumetti, horaires d’ouverture :

Mercredi et jeudi : 13h30-18h

Vendredi : 13h30-19h

Samedi : 13h30-17h