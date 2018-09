Esperluette, lundi 10 septembre à midi

C’est l’un des grands plaisirs du festival international de la bande dessinée d’Angoulême : malgré la cohue et le froid, des rencontres fortes vous sauvent votre séjour dans la capitale charentaise. Cette année 2018 c’est un entretien avecqui fût mon point d’orgue, une rencontre longue et enrichissante, débridée et cohérente, fantaisiste et exigeante, à l’image de l’artiste, peintre et dessinateur flamand également joueur de mandoline et qui exerce le beau métier d’accordeur de piano.développent depuis une trentaine d’années le personnage de, absurde cowboy blond à banane qui évolue dans des bandes dessinées à l’humour féroce dont la filiation serait à chercher à la fois du côté des surréalistes mais aussi chez les premiers grands auteurs de bandes dessinées américaines (Segar, Outcault, Kurtzman et bien d’autres). Les éditions Frémok éditent depuis quelques temps les aventures de, quatre livres ont paru à ce jour :J’ai rencontré l’élégantle 28 janvier 2018 pour un entretien qui dépasse largement le cadre de la bande dessinée puisque nous y parlons architecture, histoire de l’art, philosophie, politique, peinture et musique. Et commeest décidément un fin mélomane, il nous livre en fin d’entretien une playlist longue et belle qui fait l’objet d’une programmation musicale diffusée à l’issue de cette émission.En contrepoint de la discussion nous écoutons les morceaux suivants :/ De Klootzak von Honolulu - De Zee (c. 1989)/ De Runderen (1989)/ At The Jazz Band Ball (1927)La suite de la playlist est à retrouver ici Toutes les images sont ©Herr Seele & les éditions Frémok