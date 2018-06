Esperluette, lundi 11 juin à midi

Interlignes© La Sophiste

Deux rencontres publiques enregistrées lors du Labo de Spéléographies, la deuxième biennale des écritures, à Rennes jusqu’au 17 juin.

Tout d’abord une rencontre publique enregistrée le 7 juin aux Ateliers du Vent autour du "Bavardage considéré comme l’un des beaux-arts", avec Thomas Girault, linguiste et programmateur informatique, du collectif La Sophiste (qui proposait l’installation Interlignes les 7 et 8 juin aux Ateliers du Vent) et Mazen Kerbaj, auteur, dessinateur & musicien. © Laure Ghorayeb and Mazen Kerbaj 2008

contrepoint musical : Mazen Kerbaj / Songs for Evan (part 3 & 5)

Pour le second temps de cette émission, une rencontre publique enregistrée le dimanche 10 juin aux Ateliers du Vent, autour des éditions Le Monte-en-l’air avec Guillaume Dumora & Charlotte Miquel, éditeurs et en compagnie des auteur-e-s Aurélie William Levaux & Yassine.

contrepoint musical : Henry Mancini / theme from Hatari

NB :

Spéléographies se termine ce 17 juin, dernière semaine pour voir les expositions.

le festival nantais Fumetti arrive ce jeudi 15 juin et court jusqu’à dimanche : deux expositions sont déjà vernies depuis le 2 juin : Au Travail d’Olivier Josso Hamel et Repas Chagrin de Céline Devaux. Jet fm y sera en direct les samedi 16 et dimanche 17 juin dès 13h30 chaque fois.