Esperluette, lundi 13 février à 17h

Cela fait quelques temps que je croise Max De Radiguès, dans ses livres tout d’abord bien sûr (520 km, Un Eté En Apnée, L’Âge Dur, Hobo Mom...), mais aussi à Angoulême, chaque année, avec l’équipe de l’excellent éditeur belge l’Employé du Moi.

Cette année nous nous étions donné rendez-vous pour enfin discuter tranquillement de son parcours en bande dessinée, dans un café librairie un rien à l’écart, à l’abri de la cohue Angoumoise qui est de mise lors du festival internationale de la bande dessinée.

Retour sur le parcours de Max De Radiguès donc, alors que deux nouveautés sont sorties ces derniers mois : La Cire Moderne (récit de Vincent Cuvellier) chez Casterman et Weegee (dessins de Wauter Mannaert) chez Sarbacane.

L’entretien enregistré le samedi 28 janvier 2017 est complété par une belle playlist que m’a suggéré Max :

Cave In / Beyond Hipothemia

Course Of Action / The Prophet Of Doom

Moby Dick, chapter 26

Kevin Morby / I Have Been To The Mountain

Allah-Las / Warmed Kippers

Metronomy / Old Skool

Laura Marling / Soothing

R.E.M. / Out Of Time (extraits)

Quelques infos nantaises autour de la bande dessinée :

ce mercredi 15 février nous enregistrons la 3e émission Radis Fumettio en public dans les locaux de Maison Fumetti (Manufacture, cour Jules Durand), à partir de 19h30. Bienvenue !

samedi 18 février vers 17h, rencontre avec Hugues Micol à la librairie de la Hab Galerie (quai des Antilles) à propos notamment de la sortie de Scalp (Futuropolis).

mercredi 1er mars une soirée Bite Fighter avec Olivier Texier, à l’occasion de la sortie du livre du même titre dans la collection BD cul des Requins Marteaux, à Maison Fumetti dès 18h30.

samedi 04 mars, un Antipasti autour de l’œuvre de Loo Hui Phang, dans le cadre du festival Atlantis, dans le bar du lieu unique à 18h.