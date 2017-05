Esperluette, lundi 15 mai à 17h

(Archibald texte de Ève Tharlet, Michael Neugebauer Press 1992)

Illustratrice & auteure de bande dessinée, Ève Tharlet œuvre depuis le mitan des années 1980 dans un registre jeunesse, souvent animalier, sur ses propres histoires ou au service d’autres écritures et pour des éditeurs japonais, suisse, allemand, français, américains...

Une bibliographie conséquente en atteste au sein de laquelle on note quelques séries telles Pauli (en français : Fenouil, 14 volumes, scénario de Brigitte Weninger, éditions NordSüd) ou Monsieur Blaireau & Madame Renarde (6 volumes, scénario de Brigitte Luciani, éditions Dargaud) une bande dessinée qui connait ces temps-ci une adaptation en dessin animé (en cours de production pour 2018). (Monsieur Blaireau & Madame Renarde - Le chat sauvage scénario de Brigitte Luciani, éditions Dargaud 2016)

Au gré de ses différents livres, Ève utilise des techniques et un style qui varient : depuis les détails foisonnants de Archibald jusqu’aux dessins plus "lâchés" de Fenouil en passant par le plâtre et les collages de Bonhomme et le Caillou Bleu.

Le mercredi 10 mai 2017 je me suis rendu au domicile d’Ève Tharlet, une belle maison de granit en pleine Bretagne, qu’elle a restauré de ses mains, un goût de la construction qui lui vient de l’enfance il semblerait et qui est à l’image de son univers graphique : chatoyant, accueillant, doux et harmonieux. Nous nous sommes entretenus une paire d’heures, l’occasion d’approcher un peu ce qui constitue et nourri cette passionnante dessinatrice. (Dors bien, fais de beaux rêves texte de Knister, minedition 2016)

Ève Tharlet est aussi une mélomane curieuse nourrie de musique classique mais pas uniquement. Comme elle est également pianiste, j’ai choisi de ne garder, dans la vaste sélection qu’elle m’a proposé en contrepoint musical, que quelques références plutôt classiques qui tourne autour du piano :

Erik Satie / Les trois valses distinguées du précieux dégouté, II. Son binocle (joué par Aldo Ciccolini)

Keith Jarrett / Part II C (The Köln Concert)

Ludovico Einaudi / The Crane Dance

Robert Schumann / Scènes d’Enfants n°9 : Cavalier sur le cheval de bois (joué par Martha Argerich)

Arvo Pärt / Tabula Rasa part II, silencio (Trop grand, trop petit texte de Catherine Leblanc, minedition, à paraître automne 2017)

Une : Schöne Ferien, Pauli (pas encore traduit en français) texte de Brigitte Weninger, éditions suisse NordSüd 2017

