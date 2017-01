Esperluette, lundi 16 janvier à 17h

Une jolie moisson de livres détaillée par notre petit cercle critique féminin, comme chaque mois.

Hilda et la forêt de pierres de Luke Pearson (Casterman)

Rocco et la Toison de Vincent Vanoli (L’Association)

Wartership down de Richard Adams (Monsieur Toussaint Louverture)

musique : Mes Lapins par Dominique A.

Le président du monde de Germano Zullo & Albertine (La Joie de Lire)

Au Travail tome 2 d’Olivier Josso Hamel (L’Association)

Fairyland d’Alysia Abbott (Globe)

musique : Just like honey par The Jesus and Mary Chain

Mc Curry, NY 11 septembre 2001 de Jean-Daniel Morvan & Jung Gi Kim (collection Aire Libre/Magnum - Dupuis) + le livre de photos Inde de Steve Mc Curry (Phaïdon)

La Loterie de Miles Hyman d’après Shirley Jackson (Casterman)

Patience de Daniel Clowes (Cornelius)

musique : Patience par The Lumineers

L’année de la chèvre et L’année du dragon de Vanyda & François Duprat (La Boite à Bulles)

Madame tome 2 de Nancy Peña (La Boite à Bulles) + Billy Brouillard, Les Comptines malfaisantes tome 3 : Histoires de chats de Guillaume Bianco (Soleil)

Le garçon qui nageait avec les piranhas de David Almond (Gallimard Jeunesse)

musique : La Maman des Poissons par Bobby Lapointe

Histoire dessinée de la guerre d’Algérie de Sébastien Vassant & Benjamin Stora (Seuil)

Terminus de Matt de la Pena & Christian Robinson (Les Éditions Des Éléphants)

La Cire Moderne de Vincent Cuvellier & Max de Radigues (Casterman)

musique : Wish You Were Here par Pink Floyd sur une cassette customisée/numérisée par Mathias Delplanque.