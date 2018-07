Esperluette, lundi 16 juillet à midi

Sorti pour la rentrée littéraire de septembre 2017, Un Loup Pour L’Homme est le neuvième roman de Brigitte Giraud, son premier pour les éditions Flammarion et une pierre angulaire dans son parcours d’écriture.

Investissant une matière (auto)biographique familiale, Brigitte Giraud romance l’histoire de ses parents en Algérie en 1960, soit les quelques mois qui précèdent et suivent sa naissance. Se dessine alors une histoire intime et universelle, soulignée par l’arrivée d’un troisième personnage : Oscar.

J’avais assisté en septembre 2017 à une lecture musicale adapté du roman, en la compagnie du musicien Sébastien Sauchois à St-Philbert de Grand Lieu. C’était donc un plaisir de retrouver Brigitte Giraud à Rennes en juin dernier pour la biennale Spéléographies à laquelle elle participait avec une dizaine d’autres artistes et pour laquelle elle donna une nouvelle fois cette lecture musicale Un Loup Pour L’Homme, cette fois en la compagnie de Bastien Lallemant avec qui fût créé cette adaptation.

J’ai déjà rencontré à plusieurs reprises Brigitte Giraud, depuis quelques années nous poursuivons une conversation radiophonique qui s’installe dans le temps*. Le 10 juin dernier à Rennes nous lui avons ajouté un chapitre qui concerne principalement ce dernier roman en date.

Contrepoints musicaux : Protomartyr / A Private Understanding, Viagra Boys / Research Chemicals

En seconde partie d’émission diffusion de la lecture musicale Un Loup Pour L’Homme enregistrée le jeudi 07 juin 2018 à Rennes aux Ateliers du Vent.

Brigitte Giraud : texte, voix

Bastien Lallemant : guitare, voix *quelques exemples ici, là, encore ici et puis là et là

Mercis : Brigitte Giraud, Bastien Lallemant, l’équipe Spéléographies