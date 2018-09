Esperluette, lundi 17 septembre à midi

Lecture du préambule d’un livre (essentiel) deaux éditions La Découverte est le titre de ce préambule.La lecture est suivi d’une programmation musicale autour de la violence dont voici le détail :/ Quorum - Dancing and Blood (/ La Force Quotidienne du Mal (/ Smashana (/ Hellebore Fétide (/ Tom Violence (/ Everything Is Violence (/ America Before The War - Europe During The War - America After The War (/ War Is Near (/ Ode To The War On Terrorism (/ The War (/ War (/ Mother War Gives Birth - אמא מלחמה יולדת (feat./ Comédie (/ Violent Motion Picture (/ Ne Nous Délivrez Pas Du Mal (/ The War Is Over (/ Le Mal (/ La Cité de la Violence (/ Opium War (/ Baader Meinhof (/ Kyrie Eleison (/ Omaha (/ The Temple - War - Litanies (/ Violence (