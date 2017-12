Esperluette, lundi 18 décembre à midi

Ce mois de décembre est consacrée au Jetodon, appel à soutiens financiers pour l’association Jet afin de continuer le plus sereinement possible les différents projets en cours. Plus d’informations sur ce sujet par ici.

Dans ce cadre, de nombreux artistes ont spontanément proposés d’apporter un soutien symbolique à notre action. Parmi eux des écrivains qui proposent des textes inédits, lus pour l’occasion. Trois auteurs, trois écritures, trois lectures qui sont autant d’univers foisonnants

*Erell Latimier était conviée en direct le mardi 05 décembre pour une lecture de La Béatitude des Hordes, accompagnée de son dictaphone. S’en suivi une discussion sur l’écriture. C’est une rediffusion de ce moment de radio qui vous est proposé dans un premier temps.

*Gilles Amalvi, ancien nantais lié à Jet, notamment lors du festival Sonor, nous a envoyé une lecture inédite qu’il présente ainsi :

"Pour ce qui est de la pièce sonore, je l’ai réalisée dans ma cabane à outil, au fond jardin, en écoutant tomber la pluie (et l’orage) tout en lisant Partition Rouge, ce recueil de textes d’indiens d’Amérique du nord, Walam Olum, découvert (sur des écorces, par un aventurier-charlatan), perdu, redécouvert au terme de tout un tas de rebondissements.

L’idée était d’envoyer du matériau sonore à une équipe d’artistes, en résidence à Val Jalbert au Canada, pour un projet mené par la chaire de dramaturgie sonore de l’UQAC.

Certaines de ces contributions ont été utilisées lors de la restitution scénique qui a été faite par l’équipe d’artistes.

Plus d’infos : http://phonovaljalbert.dramaturgiesonore.com/"

*Enfin LL de Mars, prolifique auteur de bande dessinée, musicien, écrivain nous envoie deux belles pépites depuis son terrier de la région rennaise.

Tout d’abord La Taupe qu’il présente ainsi : " je viens d’écrire pour les éditions de José Lesueur une série de textes (des poèmes) qui sortiront cette année, avec un enregistrement inédit d’un poème récent, musicalisé."

puis comme seconde lecture :

"j’ai choisi autre chose, de drôle, noir et saignant, un de mes livres de chevet quand il est sorti, le dernier livre de Tony Duvert, L’abécédaire malveillant. J’ai choisi quelques extraits, j’espère que ça vous plaira."

Il me reste à remercier les trois auteurs pour leurs chaleureuses contributions.