Esperluette, lundi 18 juin à midi

Retour sur le festival Fumetti qui vient de s’achever à Nantes avec la diffusion de deux Antipasti enregistrés les 16 et 17 juin.

Les Antipasti de Maison Fumetti sont des questions, douces ou salées, croustillantes ou moelleuses, croquant-gourmandes, posées à un auteur de bande dessinée, pour vous donner envie de vous plonger dans son œuvre. Ils sont servis chauds avec des belles cases, des dessins, des croquis, des inspirations du moment, ou froides avec des souvenirs, des évocations, des regrets, des ratés. Exceptionnellement, cette 23ème édition accueille un duo d’auteurs : au tour des frères Dav & Gnot Guedin de se faire cuisiner par nos chefs Julien Dinam et Thomas Brochard, autour notamment de leurs Mémoires de Bâtards (Le Dernier Cri)

Et puis dans le cadre du festival Fumetti 2018 et de sa résidence dans l’atelier Manu Manu, Maison Fumetti invite Maïté Grandjouan.

Ce 24ème Antipasti est donc consacré à Maïté Grandjouan, autrice de Fantasma (éd. Magnani), animée par Tangui Jossic et Henri Landré.

En contrepoint musical : Frank Zappa / Motherly Love, Angelo Badalamenti / Twin Peaks - Fire Walks With Me