Esperluette, lundi 20 février à 17h

dessins de Tangui Jossic

En première partie de l’émission la troisième session de Radis Fumettio, enregistrée mercredi 15 février à Maison Fumetti.

Anna Conzatti présente L’Origine du Monde de Liv Strömquist (Rakham) & Bagnoles d’Antoine Trouvé (La Joie de Lire)

Benjamin Adam présente Porno Graphisme de Mickaël Draï (La Brèche)

Jérôme Bihan, envoyé spécial dans le sud, parle de Quoi de plus normal qu’infliger la vie, d’Oriane Lassus (Arbitraire) & Palace d’Antoine Cossé (Breakdown Press)

Mikaël Pengam évoque son séjour à Angoulême et propose une réflexion ouverte sur les expositions de bande dessinée. En seconde partie de l’émission quelques expositions vues à Angoulême. Tout d’abord Will Eisner, génie de la bande dessinée américaine, à la Cité de la Bande Dessinée jusqu’au 15 octobre. Le vendredi 27 janvier alors que j’entrais dans l’exposition je tombe opportunément sur Jean-Pierre Mercier, commissaire de ladite exposition, qui débutait une visite commentée, l’occasion était trop belle d’en faire un enregistrement ici diffusé.

Ensuite une visite de l’exposition Honneur & Profit de Sophie Guerrive, sise rue de la Cloche Verte pendant le festival international de bande dessinée uniquement, mais c’est une exposition qui voyage et pourrait bien venir dans nos contrées. Le jeudi 26 janvier je retrouvais Sophie Guerrive au sein de son exposition, une bonne occasion de parler de ses deux très beaux livres parus aux éditions 2024 en 2016, Capitaine Mulet et Tulipe.

une : dessin d’Anna Conzatti