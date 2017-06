Esperluette, lundi 19 juin à 17h

Comme chaque mois et pour la dernière fois cette saison, notre petit cercle critique (Cécile, Monique et moi-même) vous propose quelques livres plus ou moins d’actualité, émaillés de sélections musicales. ©Aude Picault & éditions Dargaud

Au menu :

Idéal Standard une bande dessinée d’Aude Picault (Dargaud)

L’île aux mensonges un roman de Frances Hardingue (Gallimard jeunesse)

Bâtard un road comix de Max de Radiguès (Casterman)

* musique : Bästard / The Hunt ©Max de Radiguès & éditions Casterman

Papa sur la lune un livre jeunesse d’ Adrien Albert (L’École Des Loisirs)

Petit Vampire : acte 1, le serment des pirates une bande dessinée de Joann Sfar (Rue de Sèvres)

Les deux vies de Baudoin une bande dessinée de Fabien Toulmé (Delcourt/Mirages)

*musique : The Jimi Hendrix Experience / Hey Joe ©Aleksandra Mizielinska & Daniel Mizielinski et éditions Rue du Monde

Sous terre, sous l’eau un livre illustré de Aleksandra Mizielinska & Daniel Mizielinski (Rue du Monde)

Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe un récit de Chimamanda Ngozi Adichie (Gallimard)

Als Noch Osten War un livre de photographies de Udo Hesse (Berlin Story Verlag)

*musique : Die Deutschen Kinder / Zonie © Udo Hesse

Pereira prétend une bande dessinée de Pierre-Henry Gomont, adaptée du roman d’Antonio Tabucchi de (Sarbacane)

L’Excavation, une hallucination graphique de Max Andersson (L’Association)

musique : Chuckamuck / Sayonara

+ The Cure / One Hundred Years ©Max Andersson & L’Association

une : ©Adrien Albert & L’École des Loisirs