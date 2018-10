Esperluette, lundi 1er octobre à midi

Dans un premier temps de cette émission nous retrouvons notre habituel Cercle de Midi composé de Caroline Bureau, Monique Landré-Gauvrit, Cécile Lhommeau et moi-même, autour de quelques lectures récentes :

Arthur Cravan, une bande dessinée de Jack Manini (Grand Angle) (un entretien est diffusé en deuxième partie d’émission).

Isidore et les autres, un roman de Camille Bordas (Inculte) (un entretien est diffusé en troisième partie d’émission)

Moi, ce que j’aime c’est les Monstres, une bande dessinée d’Emil Ferris (Monsieur Toussaint Louverture)

Pauvre Sydney ! une bande dessinée de Charles Forsman (L’Employé du Moi)

Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper, un roman jeunesse de Horacio Clare (Pocket Jeunesse)

Kimi le vieux chien, une bande dessinée de Nylso (Misma)

Les Frères Sisters, un roman de Patrick DeWitt (Actes Sud)

Il faut flinguer Ramirez, une bande dessinée de Nicolas Petrimaux (Glénat)

La rivière à l’envers et Jefferson un livre audio de et par Jean-Claude Mourlevat (Audiolib)

Insoumises, une bande dessinée de Cosnava & Auben (éditions du long bec)

Contrepoints sonores et musicaux : bande annonce du film Les Frères Sister, bande annonce de la bande dessinée Il faut flinguer Ramirez & Ay mi Rocio, une chanson interprétée par Rocio Jurado.

Dans un deuxième temps de l’émission nous écoutons une rencontre publique avec l’auteur de bande dessinée Jack Manini, enregistrée le vendredi 21 septembre 2018 à la médiathèque Joseph Rousse de La Plaine sur Mer, autour notamment de son livre Arthur Cravan.

Contrepoint musical : The Cramps / Aloha From Hell

Enfin, troisième temps de cette émission XXL, une rencontre publique avec la romancière Camille Bordas, enregistrée le samedi 22 septembre 2018 à la librairie Les Bien-Aimés (Nantes), autour du livre Isidore et les autres.

Contrepoint musical : Robert Glasper Experiment / I Stand Alone