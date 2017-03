Esperluette, lundi 20 mars à 17h

Une émission en deux temps enregistrés chacun dans les locaux de Maison Fumetti ce mois de mars. Tout d’abord la quatrième édition de Radis Fumettio !

Une fois par mois dans les locaux de Maison Fumetti, à l’heure où la pénombre recouvre les étagères de livres, quelques membres éminents de la sphère Fumetti mettent en lumière des publications de leur choix. Une heure de présentations et discussions autour de la bande dessinée et tutti quanti, enregistrée en public pour la radio Jet FM 91.2.

Ce quatrième rendez-vous mensuel avait lieu le mercredi 15 mars vers 19h.

Au programme :

Mikaël Pengam poursuit une réflexion sur l’exposition dans la bande dessinée avec quelques exemples de représentation d’oeuvres et de musées dans des bandes dessinées notamment Le Tricheur de Ruppert & Mulot (L’Association), L’Art & Le Sang de Benoit Preteseille (Cornelius) et Hubert de Ben Gijsemans (Dargaud).

Sébastien Vassant parle du gros plan à travers l’exemple de deux images, l’une de David Prudhomme (Rébétiko (la mauvaise herbe), Futuropolis), l’autre de Jacques Nicolaou (Placid & Muzo) .

Jérôme & Fanny envoyés spéciaux dans le sud pour la rubrique Comme à la radio proposent une double chronique : Jérôme présente Qu’importe la mitraille de Nicolas Moog & Matthias Lehman (6 Pieds Sous Terre) et Fanny lance une "histoire de la chaussure dans la bande dessinée" à travers l’exemple de Pauvre Lampil (Lambil & Cauvin, Dupuis).

Annaïg Plassard termine la session avec une présentation de Juliette de Camille Jourdy (Actes Sud).

quelques morceaux en contrepoint : Andy Moor & Yannis Kyriakidès / Rebetika & The Left Banke / Pretty Ballerina

Deuxième temps de l’émission un extrait sonore de la soirée Bite Fighter proposée par Olivier Texier & Roxanne Moreil à Maison Fumetti le 1er mars dernier. Une présentation de l’ouvrage publié dans la collection BD Cul des Requins Marteaux avec une épique lecture des premières pages par l’auteur lui-même

une : dessin de AnnA Conzatti