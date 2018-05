Esperluette, lundi 21 mai à midi

L’occasion d’une semaine thématique autour de Mai 68 était le bon prétexte pour inviter le dessinateur Sébastien Vassant, auteur du récent La Veille du Grand Soir (avec Patrick Rotman).

Si depuis quelques années il a collaboré à des ouvrages historiques ou à la portée politique et sociale forte (Juger Pétain, Une histoire dessinée de la Guerre D’Algérie, Politique Qualité...) et qu’on le retrouve très souvent au générique de la Revue Dessinée, Sébastien Vassant a également un parcours qui passe par le fanzinat et la petite édition, démarrant à la fin des années 1990 avec La Boite D’Aluminium, publiant et diffusant de nombreux auteurs internationaux (dont les slovènes de Stripburger).

C’est ce parcours que nous explorons dans cette émission, largement ponctuée des choix musicaux de l’auteur.

Beirut : Nantes

Andrew Bird & Fiona Apple : Left Handed Kisses

Bertrand Belin : Porto

a-ha : Take on me

Orff : Vier Stücke für Xylophon

NB : Sébastien Vassant est également invité dans l’émission The Russian Fortune ce mercredi 23 mai à 21h.