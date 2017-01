Esperluette, lundi 23 janvier à 17h

Dessinatrice, illustratrice, graphiste, auteure de bandes dessinées, coach graphique de la catcheuse Carmen Vegas, Gwendoline Blosse travaille depuis une petite dizaine d’années à diffuser son trait délicat au service de différents projets.

D’abord attirée par la bande dessinée, son dessin nerveux et fluide la mène rapidement vers le dessin de presse et la communication (fly et plaquettes pour diverses associations dont Jet fm pour la grille des programmes).

En 2016 la bande dessinée rattrape Gwendoline via les éditions Vide Cocagne qui lui proposent de participer au collectif Hôpital Public puis rééditent en un tirage plus conséquent le livre Smirnoff, rebaptisé Quelque chose nous a échappé, originellement réalisé pour le festival Kraft en 2014 avec Juan Pablo Miño. Gwendoline Blosse travaille au sein de Pol’n, ce collectif sis rue des Olivettes à Nantes, où se côtoient divers univers créatifs. Nous nous y sommes retrouvés pour une conversation enregistrée le mercredi 18 janvier 2017 (jour même de son anniversaire !)

En contrepoint de cette discussion, une jolie playlist suggérée par Gwendoline :

Ros Sereysothea / Flowers In The Pond

Laurent Gaultier / Je Viens D’Agen

Heimat / Pompei

Fabrizio Rat / La Machina

Lena Platonos / Blue

Fatima Al Gadiri / Battery

Mattress / Eldorado

Ersen Mogollar / Garip Gönlüm