Esperluette, lundi 23 juillet à midi

Thomas Giraud exerce un métier très sérieux : il est écrivain. Deux livres en atteste qui ont paru aux éditions La Contre Allée, Élisée, avant les ruisseaux et les montagnes puis La Ballade Silencieuse de Jackson C. Frank. J’avais découvert la musique délicieuse de Jackson C. Frank dans le film The Brown Bunny de Vincent Gallo en 2003. J’ai découvert Thomas Giraud à la radio, sur Jet fm, où il officiait il y a quelques années pour la chronique Les Oubliés dont un numéro était consacré à ... Élisée Reclus. De plus, Thomas Giraud exerce un métier très sérieux : il est juge administratif. Le lundi 02 juillet 2018 dans l’après-midi nous nous sommes attablés à la terrasse d’un café nantais dans une rue calme. Du moins était-ce la supposition car rapidement l’environnement s’est animé de discussions, passage de voitures, bruits de cuisine... jusqu’à l’apothéose d’un orage sonique accompagné d’une pluie diluvienne. C’était presque amusant de contraste, nous discutant de silence, de calme, de poésie et autour une forme de chaos. C’est cet entretien qui est ici diffusé, accompagné de choix musicaux suggérés par Thomas ou en contrepoint de son œuvre romanesque :

Jackson C. Frank / Milk & Honey (Blues Runs The Game)

Yo La Tengo / All Your Secrets (Popular Songs)

Dominique A. / Highlands (Ursus Minor)

Bill Callahan / Too Many Birds (Sometimes I Wish I Was An Eagle)

Johannes Sebastian Bach / Missa Brevis in B Minor, BWV 232 (dir. Raphaël Pichon) NB : la lecture musicale autour de La Ballade Silencieuse de Jackson C. Frank, que donne Thomas Giraud en compagnie de Stéphane Louvain, fera l’objet d’une session Sans Public sur Jet à l’automne prochain.

une : Thomas Giraud par Jérôme Blin.