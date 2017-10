Esperluette, lundi 23 octobre à midi

Une version XL pour ce Radis Fumettio#10 qui couvre l’essentiel de cette émission Esperluette :

Une fois par mois dans les locaux de Maison Fumetti, à l’heure où la pénombre recouvre les étagères de livres, quelques membres éminents de la sphère Fumetti mettent en lumière des publications de leur choix.

Une heure et plus de présentations et discussions autour de la bande dessinée et tutti quanti, enregistrée en public pour la radio Jet FM 91.2.

Le Radis Fumettio#10 a été enregistré correctement le mercredi 18 octobre 2017 avec :

Léa Henry qui présente Berverly de Nick Drnaso (éditions française chez Presque Lune)

Tangui Jossic parle longuement et avec amour de l’œuvre d’Olivier Schrauwen et spécialement du Miroir de Mowgli récemment réédité chez L’Association.

enfin Annaïg Plassard nous allèche grandement en nous livrant quelques éléments de la prochaine grande exposition sise à Maison Fumetti du 3 février au 14 avril, consacrée à la Bande Dessinée Féministe et baptisée Une Bd si je veux, quand je veux. Annaïg fait partie du comité artistique qui assure le commissariat de cette exposition très attendue. Dernière partie de l’émission : L’Évangile Doré de Jésus Triste, livre I : la vocation. Une lecture mise en son par Lucas Pizzini, d’après le livre collectif coordonné par Yvan Alagbé, publié par le Frémok/Knock Outsider.

Voix : Henri Landré

Musique & son de Christophe Guiraud (extrait du disque Hiera Pierra Helleborès chez Sub Rosa)

Idée, Montage, mixage : Lucas Pizzini

la lecture des cinq livres de cet évangile fera l’objet d’un feuilleton dans la présente émission avant une diffusion intégrale en fin d’année.

NB : choses à faire cette semaine,

un cadavre exquis d’Halloween à Maison Fumetti

un atelier d’illustration à La Plaine sur Mer

un apéro Manu Manu mercredi 25 aussi.

un festival à St Malo.

une : dessin de AnnA Conzatti