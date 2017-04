Esperluette, lundi 24 avril à 17h

Comme pour chacune de ses parutions nous détaillons en compagnie de Cyrille Lanoë le numéro 111 de Revue & Corrigée, Surface écrite des pratiques sonores expérimentales. Nous démarrons l’évocation de ce numéro 111, daté de mars 2017, en musique avec trois sélections en écho au sommaire.

Noël Akchoté / Pousse

Les Voyageurs de L’Espace / What A Wonderful World

Le Cohelmec Ensemble / Colompin’

*la net rubrique Wi watt’heure n°18 revue-et-corrigee.net

chantal dumas / les chantals dumas

chantal dumas / 24 poses feminines

*dominique grimaud par philippe robert

antoine de mena/dominique grimaud / live (ciné concert)

camizole / electronic alarm (v/a musiques electroniques en france 74-84)

video aventures / zazou sur la piste (musiques pour garçons et filles)

dominique grimaud+veronique vilhet / iles rapa lti Iles (10’’ in poly sons)

*minestra cruda

Jacopo faravelli / la bougie enregistreuse

Jacopo faravelli / l’electricite porteuse de son

* from japan par michel henritzi

michel henritzi & a qui avec gabriel / i m not similar to anyone else (koyonaku)

tori kudo / May i (kevin ayers) (enka blues, osr tapes / osr061)

*Noël akchote par k t topelitz

* Fred Van Hove par Gérard Rouy

Fred Van Hove / Alfabet (improvisation piano 2009)

*chroniques

Bohman & bohman / 4 perfect balls LP

Kittel/Boubaker / merci merci LP