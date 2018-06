Esperluette, lundi 25 juin à midi

Une émission en deux temps avec tout d’abord un entretien avec Pascal Jousselin, auteur de bande dessinée et notamment depuis quelques temps du super-héros Imbattable, un personnage qui possède des super-pouvoirs liés au langage propre de la bande dessinée. Publié dans les pages du journal Spirou la série connait un beau succès et deux livres ont déjà été édité chez Dupuis.

L’entretien avec Pascal Jousselin a été enregistré lors du festival international de la bande dessinée d’Angoulême le 28 janvier 2018.

Contrepoint musical : Chet Baker / Everything Happens To Me ©Dupuis & Pascal Jousselin

Deuxième temps de cette émission, notre habituel Cercle de Midi composé de Caroline Bureau, Monique Landré-Gauvrit, Cécile Lhommeau et moi-même, autour de quelques lectures récentes : ©éditions du Poisson Soluble & Yann Fastier

Deux livres de Yann Fastier : Encore des questions, l’album de l’album & Aquarium (L’Atelier du Poisson Soluble)

Au Temps des Reptiles de Ricardo Delgado (Casterman)

America # 5 (Que reste-t-il de l’Amérique sauvage ?)

Musique : Wilderness par Explosions in the sky.

©Sarbacane & Anne-Caroline Pandolfo & Terkel Risbjerg

Serena une bande dessinée de Anne-Caroline Pandolfo & Terkel Risbjerg adaptée du roman de Ron Rash (Sarbacane)

Les Frères Ukkometsola de Jarno Latva-Nikkola (l’Employé du Moi)

Michel & Les Temps Modernes de Pierre Maurel (L’Employé du Moi)

Wazokong de Beno wa Zak & Je te tiens de Benoît Jacques (Benoit Jacques Books)

En diagonale un voyage graphique de Simon Bournel-Bosson & Maxime Gueugneau (Kiblind).

Musique : One Dance par Drake.

©Delcourt & Frédérik Peeters & Serge Lehman

L’homme gribouillé de Frédérik Peeters & Serge Lehman (Delcourt)

Essence de Fred Bernard et Benjamin Flao (Futuropolis)

Bolide un livre jeunesse de Charline Colette (L’Articho)

Profession du père une bande dessinée de Sébastien Gnaedig d’après le roman de Sorj Chalandon (Futuropolis)

Frida, petit journal intime illustré de Vanna Vinci (éditions du Chêne)

Musique : Burn it blue par Caetano Veloso et Lila Downs (BO du film Frida). ©L’articho & Charline Colette

une : ©Dupuis & Pascal Jousselin