Esperluette, lundi 27 février à 17h

Dans un premier temps de l’émission une rencontre avec Hugues Micol, enregistrée en public dans la librairie de la Hab Galerie le samedi 18 février dernier. Hugues Micol venait présenter son dernier ouvrage en date : Scalp, la funèbre chevauchée de John Glanton et ses compagnons de carnage (Futuropolis), une bande dessinée magistrale, un western sanglant et mythique.

La rencontre est présentée par Roxanne Moreil & Henri Landré

En contrepoint musical : Tom Waits / Clap Hands (Rain Dogs)

Deuxième temps de l’émission : notre habituel petit cercle critique mensuel (Monique, Caroline, Cécile & Henri) se penche sur quelques livres, pas forcément d’actualité quoique.

Weegee, serial photographer une bande dessinée de Max de Radiguès & Wauter Mannaert (Sarbacane)

Lettre à D d’André Gorz (Folio) en avant-goût encore du spectacle Doreen de David Geselson au lieu unique (du 28 février au 2 mars)

Petits secrets, grands mensonges un roman de Liane Moriarty (Albin Michel)

Le jardin de minuit une bande dessinée d’Edith (Noctambule/Soleil)

’Round Midnight par Lee Konitz

Quelques minutes après minuit roman de Patrick Ness (Gallimard Jeunesse coll.Grand format littérature)

Là où vont les fourmis une bande dessinée de Michel Plessix & Frank Le Gall (Casterman)

Influences, un jeu photographique de Jean-Christophe Béchet (La Martinière).

Du Cinéma Pour le Dessert, une bande dessinée de Rémi Lucas (FLBLB)

Les fragiles un roman de Cécile Roumiguière (Sarbacane/exprim’)

musique : through the fire and flames par Dragon Force

Saisons Noires un livre de photographies de Julien Coquentin (LaMainDonne)

Le cas Fodyl une bande dessinée de Lomig (Sarbacane)

L’Éjaculation Sentimentale de Wassim et Bite Fighter d’Olivier Texier, deux nouveaux volumes de la collection BD Cul (Les Requins Marteaux). En avant-bon goût d’une soirée Bite Fighter à Maison Fumetti le 1er mars avec Olivier Texier dès 18h30.