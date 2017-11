Esperluette, lundi 27 novembre à midi

Deux heures et plus en compagnie de l’écrivain Anthony Poiraudeau qui vient de publier son deuxième livre aux éditions Inculte : Churchill, Manitoba.

C’est principalement sur ce roman que nous appuyons notre discussion qui explore l’écriture, la littérature et d’autres formes artistiques qui font l’univers d’Anthony Poiraudeau, un écrivain curieux qui est aussi l’un des collaborateurs réguliers de la revue La Moitié du Fourbi.

L’entretien est émaillé de quelques extraits du livre Churchill, Manitoba ainsi que de fragments des quelques références suivantes :

L’Usage du Monde, Nicolas Bouvier

Poussières de la Route, Henri Calet

Entretiens, Julien Gracq

Vies Minuscules, Pierre Michon

Lettres, Glenn Gould

Aden, Arabie, Paul Nizan

Enfin la musique, le son complètent l’émission avec des titres de Christos Hatzis / Quartet no.1 : The Awakening , Glenn Gould / The Idea Of North (extrait) + une Allemande de Gibbons & Nick Cave & The Bad Seeds / Fifteen Feet of Pure White Snow

photos de l’auteur