Esperluette, lundi 28 mai à midi

Je connaisdepuis longtemps car il fût jusqu’en 2004 directeur de la présente radio - il a donc accompagné au quotidien ma première décennie de travail - mais finalement je ne connais pas bienqui depuis une quinzaine d’années a publié une trentaine de livres chez presque autant d’éditeurs.De la fiction adulte, jeunesse, radiophonique, du théâtre, des récits, des essais, des poèmes et des dessins... Il a brouillé les pistes et compliqué un rien le travail du journaliste consciencieux (oxymoron ?), par soucis de liberté créatrice plus que par taquinerie.Si j’avais lu ses premiers livres à leur parution,puis, j’ai ensuite pas mal raté le coche avant de revenir à son écriture par la littérature jeunesse où il s’épanouit visiblement depuis quelques années, notamment à L’École des Loisirs depuisen 2012 jusqu’aux récentsou(avec).Et puis il y a le choc, livre paru en janvier 2018 chez Fayard qui, par les triple figures de Don Quichotte, Sancho Panza & Miguel de Cervantès, est un récit d’une rare honnêteté et acuité sur notre époque, questionnant la création, la littérature, le statut de l’artiste écrivain.Ce sont toutes ces lectures récentes qui m’ont donné envie d’aller questionnerdans son espace de travail, au sein de son domicile dans la campagne nantaise, un matin pluvieux de fin avril.En contrepoint musical, quelques-uns des choix de l’auteur :/ Inheritance/ Premonition/ Sept Écossais Au Soleil de Santa Fé/ Corps de Ferme à L’Abandon/ Procession For Eric/ Moya + Blaise Bailey Finnegan III