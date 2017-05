Esperluette, lundi 29 mai à 17h

Miroslav Sekulic-Struja était de passage à Nantes à la librairie La Vie Devant Soi pour une rencontre dédicace le 18 mai dernier en soirée.

Né en 1976 à Rijeka, en Croatie, Miroslav Sekulic-Struja est peintre, illustrateur, auteur de bande dessinée, il écrit également des contes, des scénarios, de la poésie… Artiste polymorphe, sa technique ne s’astreint à aucune règle. Il travaille principalement en couleur directe, à la gouache ou l’acrylique.

Actes Sud édite en 2013, son premier livre, Pelote dans la fumée I L’été/ l’automne, un récit construit en diptyque dont la seconde partie Pelote dans la fumée II L’hiver/le printemps est sorti en 2016. A travers les personnages de Pelote et ses compagnons de traineries l’auteur utilise le monde réel comme point de départ pour révéler l’imagination et transcrire ses impressions.

En 2016, alors installé à Paris, Miroslav Sekulic-Struja a également participé au livre collectif René Magritte vu par... (Actes Sud)

Ana Šetka, compagne de Miroslav et traductrice du second "Pelote" a fort gentiment été l’interprète de cette rencontre publique. A la suite de la rencontre, une petite playlist suggérée par Miroslav et Ana précédée d’un live capté à Angoulême :

Ignacio Plaza Ponce & Miroslav Sekulic-Struja / Improvisation au festival d’Angoulême, 28 janvier 2017 (extrait)

Bryan Ferry / September Song

Chet Baker / ’Tis Autumn

Tom Waits / On A Foggy Night

Chet Baker / Solar

Bryan Ferry / The Way You Look Tonight

Tom Waits / Grapefruit Moon

Tom Waits / Closing Time

Mercis : Charlotte & Étienne de La Vie Devant Soi (pour l’accueil, la préparation, etc.), Ana & Miroslav (pour leur disponibilité)

toutes les images sont © Miroslav Sekulic-Truja & éditions Actes Sud

les photos sont de Charlotte Desmousseau & Étienne Garnier NB : rendez-vous ce mercredi 31 mai à Maison Fumetti dès 19h pour l’enregistrement de Radis Fumettio #6 avec des chroniques signées Ana Conzatti, Léa Henry, Tangui Jossic & François Olislaeger.

Entrée libre.