Esperluette, lundi 30 janvier à 17h

Cette semaine dans Esperluette premier retour d’Angoulême avec la diffusion de la quatrième rencontre organisée par l’AdaBD le samedi 28 janvier 2017 vers 15h30 :

« Une économie de la bande dessinée numérique en ligne ? Retour sur quelques expériences »

Les expériences de diffusion et de commercialisation en ligne de BD « numériques » se sont multipliées ces dernières années, avec plus ou moins de succès. Des observateurs du paysage de la BD numérique comme Julien Baudry estiment que les indicateurs choisis pour analyser le secteur ne reflètent pas la richesse et l’inventivité de la production de ces dernières années, y compris en matière de modèles économiques. Des modèles émergent, se cherchent, portés par des auteurs, des regroupements d’auteurs ou de nouveaux intermédiaires : gratuité, achat à l’acte, abonnement, consultation en ligne, téléchargement avec ou sans transfert de propriété du fichier...

Cette rencontre vous propose de découvrir et d’échanger autour de trois exemples récents : deux nouveaux projets de plate-formes de bande dessinée numérique et une tentative pour l’instant en stand by.

Depuis quelques temps, Les auteurs numériques mettent à disposition des auteurs leur logiciel « Skribble Lite » afin de leur permettre de monter leurs propres BD numériques (turbomédia) puis de les diffuser sur leur plate-forme. Aujourd’hui, Les Auteurs numériques annoncent la création d’Allskreen, une solution innovante de conception et de diffusion de BD numériques offrant la possibilité d’une lecture accessible via de nombreux supports (Internet, App, Box, TV connectées, consoles...), pour un usage privé ou public. Ils réfléchissent para illeurs à une plate-forme de lecture sur abonnement.

Nouvelle plate-forme, Whatch Digital Comics propose des séries inédites à diffusion numérique sur tous support. L’accès se fait uniquement sur abonnement et permet d’accéder à toutes les oeuvres disponibles sur la plate-forme. L’objectif est de tenir un rythme de publication d’au minimum 600 pages de BD par an. La première formule d’abonnement mise en place est de 36 € pour un an d’accès. Spécifité annoncée sur le site de Whatch Digital Comics : « une fois achetés, les fichiers, sous format PDF, appartiennent au lecteur. Le tout sans DRM ! »

Partant du constat que ce n’est pas tant la gratuité des publications qui est un problème mais plutôt le non-paiement de la création qui freine les artistes, Pics Tell a voulu inventer un « modèle de BD équitable » : dans l’idée, le lecteur devait payer le travail de création puis la lecture devait ensuite être totalement gratuite. Le principe annoncé voulait ainsi que ce soit le lecteur qui commande chaque mois LA SUITE des histoires qui lui plaisent, « en "jetant une pièce" (1€ / 2€) dans le chapeau de [ses] auteurs préférés ». L’objectif était de démarrer très rapidement pour que le système de monétisation mensuelle se mette en place et fonctionne correctement pour que les auteurs puissent travailler en étant rémunérés au fur et à mesure de la mise en ligne. Pour diverses raisons, cette expérience n’a pas réussi et est pour l’instant à l’arrêt. Gilles Gipo, créateur de cette plate-forme, accepte de partager avec nous son expérience et son analyse des raisons de cet échec. C’est assez rare pour être souligné ! Et nous l’en remercions vivement.

Avec :

Hervé Créac’h, Les Auteurs Numériques et Allskreen

Gilles Gipo, Pics Tell

Thierry Mary, Watch Digital Comics

http://julien.falgas.fr/the-conversation-le-precieux-heritage-de-la-bande-dessinee/

Animée par :

Henri Landré, Jet FM

Sébastien Cornuaud, adaBD