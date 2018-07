Esperluette, lundi 30 juillet à midi

Dernière émission de la saison avant une série de rediffusions pour le mois d’août. Dans un premier temps nous visitons l’exposition Mangasia sise au lieu unique tout cet été. Une immense exposition rétrospective qui documente la bande dessinée asiatique dans son acception la plus large : depuis l’Inde jusqu’au Japon, des prémices au XIXe siècle jusqu’au explorations les plus contemporaines, répartie en différentes thématiques et époques, l’exposition se déploie dans toute la cour du lieu unique. Visite guidée au pas de course et avec accent par Paul Gravett, éminent spécialiste de la bande dessinée internationale et commissaire de Mangasia, un enregistrement réalisé le 29 juin 2018.

contrepoint musical : Geinoh Yamashirogumi / Mutation (BO Akira)

Deuxième temps de cette émission, notre habituel Cercle de Midi composé de Caroline Bureau, Monique Landré-Gauvrit et moi-même, sans Cécile (en vacances), autour de quelques lectures récentes. Pour commencer, trois cahiers de chez Dupuis : Les Cahiers Tif & Tondu de Blutch & Robber ainsi que Les Cahiers Aire Libre volume 1, collectif & Le Dernier Atlas #1/10 de Vehlmann, de Bonneval, Tanquerelle & Blanchard.

L’obsolescence programmé de nos sentiments une bande dessinée de Zidrou et Aimée de Jongh (Dargaud)

Les trois premiers titres de la collection RVB, des bandes dessinées numériques proposées par les éditions Hécatombe : Sylvie Pour La Caisse 5 d’Oriane Lassus, Usini Comix de Buster Yañez & Tribulations Terriennes d’Antoine Fisher

Deux livres jeunesse de Fanny Ducassé, Louve & Rosalie et le langage des plantes (Thierry Magnier)

Musique : Mort Garson / Plantasia

Otto ou l’île miroir de Anne-Margot Ramstein (2024)

Jamais une bande dessinée de Bruno Duhamel (Grand Angle)

Musique : Alain Bashung / La Nuit Je Mens

Ecstasy and me, la folle autobiographie d’Hedy Lamarr (Séguier)

Platine roman biographique de Régine Detambel (Actes Sud)

Hollywood ne répond plus de Olivier Rajchman (Baker Street)

musique : Jean Harlow / Reckless

NB : tout le mois d’août Esperluette se rediffuse : Eric Pessan (lundi 6 août), Simon Hanselmann (lundi 13 août), Eric Sagot (lundi 20 août), Marc Caro (lundi 27 août), Sébastien Vassant (lundi 3 septembre)