Esperluette, lundi 30 octobre à midi

Facile et complexe à la fois de présenter Marc Caro : binôme cinématographique de Jean-Pierre Jeunet dès les années 1980, le tandem connait deux beaux succès dans la décennie suivante : Delicatessen (1991) et La Cité des Enfants Perdus (1995). Une exposition rétrospective est en cours ces temps-ci à la Halle Saint Pierre de Paris.

Mais Marc Caro est aussi et surtout un infatigable créateur, curieux des avancées technologiques, qui développe un univers singulier depuis quarante ans à travers ses dessins, musiques, films, décors... Peu importe le medium finalement, tout cela participe d’un même mouvement.

A l’occasion d’une semaine spéciale dédiée à la science fiction sur Jet fm, comme en écho au festival Les Utopiales (du 1er au 6 novembre), j’ai questionné Marc Caro sur son rapport à la science fiction, plus globalement à la création, embrassant à la fois ses travaux de bande dessinée (Tôt & In Vitro, rassemblées sous le titre Contrapunktiques chez L’Association en 2007), son cinéma (notamment le travail sur Dante 01, sorti en 2008), sa musique (Cosmophonic, publié en 2000 chez Le Maquis)

Une conversation enregistrée le jeudi 19 octobre en après-midi (et en extérieur), complétée par de nombreux extraits musicaux live que Marc Caro a eu la gentillesse de m’envoyer. Nous écouterons donc par ordre d’apparition dans la conversation :

Parazite / ouverture du Bunker de la Dernière Rafale (1981)

OB3 / Cosmophonic live (lors de Noise Happening, juin 2017 Ateliers de Bitche, Nantes)

Randomatic / Papa Noël Noise (Set 30’, Blockhaus DY10 Nantes, 22 décembre 2011)

Dante 01 / Final (2008)

Star Rats / Star Wars theme (festival Electropixel, Nantes 2015)

Randomatic / Blue Xmas (Set 30’, Blockhaus DY10 Nantes, 22 décembre 2011)

Angelo Badalamenti & Marianne Faithful / Marcello, Who Will Take My Dream (La Cité Des Enfants Perdus, 1995)

Randomatic / White Xmas (Set 30’, Blockhaus DY10 Nantes, 22 décembre 2011)

Fantomask / Sweet Dreams (avec Yoann, Le Stakhanov, Nantes, cicra 2010)

OB3 / Cosmophonic live (lors de Noise Happening, juin 2017 Ateliers de Bitche, Nantes)

NB : Marc Caro est l’invité d’une table ronde autour du court métrage lors des Utopiales, vendredi 3 novembre à 10h.

Entre autres rendez-vous aux Utopiales, un Antipasti avec Erwan Surcouff samedi 4 novembre à 14h