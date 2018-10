Esperluette, lundi 8 octobre à midi

Une émission en deux temps et qui déborde tranquillement.

La première partie c’est une sélection de poésies choisies et lues par Léa Henry :

Jacques Josse / Bavard au Cheval Mort et Compagnie (Cadex éditions)

Leslie Kaplan / L’Enfer Est Vert (Inventaire/Invention)

Reinhard Priessnitz / Ballade 1 (Nioques - 15/ La Fabrique)

Fabrice Caravaca / La Vie (Les Fondeurs de Briques)

Budwarrior / Engine (Sauvagerie Production)

Babouillec / Algorithme Eponyme et autres textes (Rivages)

Albane Gellé / Je Te Nous Aime (Cheyne Editeur)

SG / 5 tribunes (non publié)

contrepoints musicaux :

Arlt / Tu m’as encore crevé un cheval (Feu La Figure)

Henry Cow / Deluge (Unrest)

Nana Vasconcelos / Mundo Verde (Fragments - Modern Tradition)

Heinz Holliger / Ballade IV (Machaut - Transkriptionen)

Natalie Richard & Noël Akchoté / Ya Basta ! Basta Ya ! (Buenaventura Durutti)

Einstürzende Neubauten / Walkie Talkie Babylon (Berlin Babylon)

Brigitte Fontaine / Je Suis Inadaptée (Brigitte Fontaine est folle)

Kat Onoma / John and Mary (Far From The Pictures)

Sonic Youth / Contre Le Sexisme (A Thousand Leaves)

C’est un écho indirect au festival Midi Minuit Poésie qui s’ouvre ce 10 octobre et s’achève en un marathon de douze heures ce samedi 13 octobre au lieu unique où Jet fm sera en direct sur la même durée (de midi à minuit donc). Léa Henry viendra lire d’autres poésies lors de ce long direct. La seconde partie c’est une promenade avec Quentin Faucompré au hasard des rues de Nantes, au double prétexte de la sortie récente du livre La Stratégie du Sandwich - un inventaire du travail de Quentin publié par Les Requins Marteaux - et de l’exposition à la galerie Kuuutch à Brest du 05 octobre au 03 novembre 2018. Une conversation enregistrée le mardi 25 septembre 2018 dans l’après-midi.

Areski & Brigitte Fontaine / Vous et Nous

Louis Armstrong / On The Sunny Side Of The Street

Seal Of Quality / Comfort Zone

Jean-Charles Capon & Pierre Favre / Pause Café

Petite encyclopédie des oiseaux des jardins par Allain Bougrain-Dubourg / Linotte Mélodieuse

Thee Oh Sees / The River Rushes

Old Time Relijun / Dagger

toutes les images sont de Quentin Faucompré, la carte de la ZAD est signée Formes Vives & Quentin Faucompré.