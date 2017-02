François & The Atlas Mountains

En résidence depuis lundi au Lieu Unique de Nantes pour parfaire son set live qui présentera samedi 11 février de nombreux morceaux du nouvel album à sortir en mars, Solide Mirage (Domino Records), le groupe Frànçois & The Atlas Mountains s’est prêté au jeu de l’entretien pour quelques questions et par la voix de Frànçois, David & Jean, ce jeudi 09 février.

L’entretien est accompagné de quelques fragments des répétitions mis en regards avec les morceaux suivants :

Frànçois & The Atlas Mountains / Tendre Est L’Âme (Solide Mirage, Domino 2017)

Jaune / Season (Jaune, La Souterraine 2017)

Frànçois & The Atlas Mountains / Les Plus Beaux (Live répétition, version originale sur E Volo Love, Domino 2011)

Frànçois & The Atlas Mountains / Grand Dérèglement (Solide Mirage, Domino 2017)

Le Colisée / Age Of Love (feat. Frànçois Marry, live session SABAM 2016)

Frànçois & The Atlas Mountains / La Fille Aux Cheveux De Soie (Piano Ombre, Domino 2014)

NB : Le groupe donne un concert acoustique exceptionnel ce soir dans la tour du Lieu Unique, jauge ultra limitée, renseignements par ici