Galette complète #2

Batteaux / Tell Her She’s Lovely (Batteaux, 1973 réédition Be With Records 2018)

Helio Matheus / Camisa 10 (Helio Matheus, 1975 réédition Athens Of The North 2018)

Medline / Solstice (Solstice, My Bags 2018)

Gloria Ann Taylor and Walter Wisenhunt’s Orchestra / Love Is A Hurting Thing (coffret Gloria Ann Taylor, Luv’N’Haight 2015)

Nicoletta / Encore Un Jour Sans Toi (EP L’Homme A La Moto, Riviera 1967)

The Electric Hair / Aquarius (45 tours, Philips 1971)

Nick Nicely / D.C.T. Dreams (45 tours, Edge Records 1981)

Kool G Rap & DJ Polo / Cars (Road To the Riches, Cold Chillin’ 1989)

The Katzenjammers / Cars (45 tours, Red Hook Recordings 2005)

Dizzy Gillespie / Swing Low, Sweet Cadillac (Swing Low, Sweet Cadillac, Impulse 1967)

Nâ Hawa Doumbia / Dan Tè Dinyé La (La Grande Cantatrice Malienne, 1982 réédition Awesome Tapes From Africa 2011)

Devo / Satisfaction (Q : Are We Not Men ? A : We Are Devo !, Virgin 1978)

Mag & The Suspects / Erection (45 tours, Virgin 1981)

Klaus Johan Grobe / Rosen Des Abschieds (Spagat Der Liebe, Cargo Records 2016)

Avec mes excuses pour le diamant un peu poussiéreux en fin d’émission.