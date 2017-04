Generation Bip Hop, vendredi 07 avril à 18h

The Comet Is Coming : Space Carnival "Channel The Spirits" (Leaf)

Krzysztof Penderecki : Painters Of Gdansk "Polish Radio Experimental Studio" (Bôlt)

DriftMachine : Rungler Statik "Eis Heauton" (Hallow Ground)

Venetian Snares : Health Card 10 "Traditional Synthetizer Music" (Planet Mu)

Venetian Snares : Paganism Ratchets "Traditional Synthetizer Music" (Planet Mu)

Richard Youngs : Parallel Winter (Extract) "Populista" (Bôlt)

Fondateurs des labels BIP-HOP et Pandemonium. Philippe Petit est une personnalité majeure de la scène musicale française qui signe ses disques sur de multiples labels internationaux et à joué sur plusieurs continents. Il a collaboré avec des personalités aussi diverses que : Lydia Lunch, Faust, Cindy Talk, Eugene Robinson (Oxbow), Foetus, Edward Ka-spel, Cosey Fanni Tutti (Throbbing gristle), my Brightest Diamond, Graham Lewis (Wire), Barry Adamson, Scanner, Asva, Kammerflimmer kollektief, Guapo, Simon Fisher Turner, Jarboe, etc…

Depuis 1983 il anime des émissions radio à Marseille et nous offrira chaque Vendredi à 20:30 sa Generation BiP_HOp. Une émission autour des musiques indépendantes :

les musiques "douces" l’ambiant, le folk, électronica, post-rock, dubby, glitchy, les comptines, le minimalisme

les musiques "dynamiques" l’electro, le rock, avant-hip-hop, la techno, les attentats sonores ou autres bruiteries inhabituelles...

http://www.philippepetit.info/

http://www.bip-hop.com

http://www.pandemoniumrecords.com