Generation Bip Hop, vendredi 26 mai à 18h

Thanatoloop : El Imperio Poder Y Fascinacion "Potlatch" (Templo Sagital)

Solo Andata : Late Night Games With Her "In The Lens" (12K)

Faust : La Poulie "Fresh Air" (Bureau B)

Faust : Lights Flicker "Fresh Air" (Bureau B)

The Staches : I Don’t Bother "Placid Faces" (Les Disques Bongo Joe)

Ulrich Troyer : I Miss Your Noise "Songs For William 3" (4 Bit Productions)

Miguel Angel Tolosa : De Un Pais De Hierro "Ephimeral" (Sofa)

Agnes Hvizdalek : extract "Index" (Nakama)

Fondateurs des labels BIP-HOP et Pandemonium. Philippe Petit est une personnalité majeure de la scène musicale française qui signe ses disques sur de multiples labels internationaux et à joué sur plusieurs continents. Il a collaboré avec des personalités aussi diverses que : Lydia Lunch, Faust, Cindy Talk, Eugene Robinson (Oxbow), Foetus, Edward Ka-spel, Cosey Fanni Tutti (Throbbing gristle), my Brightest Diamond, Graham Lewis (Wire), Barry Adamson, Scanner, Asva, Kammerflimmer kollektief, Guapo, Simon Fisher Turner, Jarboe, etc…

Depuis 1983 il anime des émissions radio à Marseille et nous offrira chaque Vendredi à 20:30 sa Generation BiP_HOp. Une émission autour des musiques indépendantes :

les musiques "douces" l’ambiant, le folk, électronica, post-rock, dubby, glitchy, les comptines, le minimalisme

les musiques "dynamiques" l’electro, le rock, avant-hip-hop, la techno, les attentats sonores ou autres bruiteries inhabituelles...

http://www.philippepetit.info/

http://www.bip-hop.com

http://www.pandemoniumrecords.com