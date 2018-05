Hendrix et Davis ou Miles et Jimi- 16 mai 2018 The Russian Fortune

Incroyable mais vrai ! Nous partons pour le même cosmos ... par THE RUSSIAN FORTUNE

Volupté sensorielle et auditive quasiment enchainée l’une à l’autre. D’albums de Davis entre 1968 et 1970 et des fleurons de sa période be-bop à des enregistrements de Hendrix remontant à un de ses premiers groupe avec Curtis Knight en 1966, s’envoler devient une possibilité. Cette émission est un fleuron de la Fortune Russe. Se mêle les morceaux les uns aux autres pour entendre une adéquation totale avec le planisphère de la musique.