Hommage à Mark E. Smith, leader de The Fall, lundi 30 avril à 14h

Lionel Delamotte, exégète de l’œuvre du mancunien disparu le 24 janvier dernier à l’âge de 60 ans, revient sur la carrière prolifique et au long cours de cet artiste britannique caractériel et stakhanoviste. Mark E. Smith, seul membre permanent du groupe - la liste des ex-musiciens de The Fall comptant près de 70 personnes - aura influencé de nombreux contemporains tout au long de son parcours, de Pavement et Sonic Youth à The Sleaford Mods ou LCD Soundsystem, en passant par Franz Ferdinand, The Pixies ou PJ Harvey"

La playlist :

The Fall / Repetition (Bingo-Master’s Break-Out ! [EP] 1978)

The Fall / C.R.E.E.P. (C.R.E.E.P. [EP])

The Fall / Stephen Song (The Wonderful And Frightening World Of... 1988)

The Fall / The Classical (Hex Enduction Hour, 1982)

The Fall / XMas With Simon (High Tension Line [EP] 1990)

The Fall / Kimble (Peel Sessions 1993)

The Fall / Rollin’ Dany ([EP] 1985)

Elastica feat. Mark E. Smith / How He Wrote Elastica Man (6 tracks e.p. 1999)

Edwin Collins feat. Mark E. Smith / Seventies Night (I’m Not Following You, 1997)

Von Südenfed / Fledermaus Can’t Get It - Dr. Dong - Hun Chung Version (e.p. 2007)

The Fall / Mike Love’s Xenagon (The Fall Box Set 1976 - 2007, 2007)

The Fall / Ride Away (Fall Head Rolls, 2005)

The Fall / Early Life Of Crying Marshal + The Crying Marshal (The Marshall Suite, 1999)

The Fall / Cowboy George (Your Future Our Clutter, 2010)

Sonic Youth / Rowche Rumble (Peel Sessions, 1988)

The Fall / I Am Damo Suzuki (This Nat-Ion’s Saving Grace, 1988)

The Fall / New Facts Emerge (New Facts Emerge, 2017)

The Fall / Dr. Bucks’ Letter (The Unutterable, 2000)

Inch feat. Mark E. Smith / Inch (e.p., 1999)

The Fall / Black Monk Theme part I (Extricate, 1990)

The Fall / (We Wish You) A Protein Christmas (E.P., 2003)

The Fall / Nine Out Of Ten (New Facts Emerge, 2017)