Hugues Pluviôse, mardi 26 septembre 2017 à 13h

Hugues Pluviôse poursuit depuis presque 20 ans une trop discrète carrière dans la chanson française, émaillée d’une poignée de disques délicat.

De Portrait Caché, en 1998 sur les disques Serpentine, jusqu’au cinquième album en cours de finalisation ces temps-ci et à la veille d’une série de concerts au TNT (du 27 au 30 septembre), retour en musique sur le parcours d’Hugues Pluviôse cet après-midi sur Jet fm.

Playlist :

Hugues Pluviôse / La Promesse (Marcher Longtemps e.p. 2017)

Hugues Pluviôse / Orpailleur (Les Lois de la Pesanteur, 2003)

Hugues Pluviôse / Pas Quatre Mains (12 Chansons Lucioles 2008)

Hugues Pluviôse / Une Chose Sûre (Immobile Hobo, 2013)

Hugues Pluviôse / La Traversée (Marcher Longtemps e.p. 2017)

vers 14h :

La Féline / Senga (Triomphe, 2017)

The Divine Comedy / Our Mutual Friend (live au Lieu Unique 2012)

Dominique A. / Le Commerce de L’Eau (Auguri, 2001)

Mark Hollis / The Colour Of Spring (Mark Hollis, 1998)

Bertrand Belin / Peggy (Parcs, 2013)

Hugues Pluviôse / Marcher Longtemps (Marcher Longtemps e.p. 2017)