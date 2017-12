Iconoclash au Musée d’Arts



A l’occasion de l’exposition Nicolas Régnier au Musée d’arts de Nantes jusqu’au 18 mars 2018, Maison Fumetti propose à six dessinateurs.trices de se mesurer au peintre caravagesque.

Dans un dispositif inédit (dessin numérique vidéo-projeté, peinture grand format, etc.) Benjamin Bachelier, Karine Bernadou, Tangui Jossic, Amélie Patin, Popay et Olivier Texier imaginent un « avant » et un « après » aux œuvres du maître sous la forme de « striptyques » (strips/triptyques), à l’échelle du musée.

En parallèle des moments de dessin, Henri Landré animateur et programmateur de l’association Jet FM proposera une forme radiophonique basée sur les commentaires des dessinateurs, des réactions du public et de titres musicaux, des sons, des lectures en lien avec les thématiques de la soirée.

(texte de présentation sur le site de Maison Fumetti).

L’enregistrement de la performance sera diffusée sur Jet fm ce vendredi 15 décembre vers 14h dans le cadre des programmations spéciales Jetodon