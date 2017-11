Je Lire du jeudi 09 novembre (9h45)

En écho aux rencontres littéraires allemandes organisées par Impressions d’Europe au Grand T (du 9 au 13 novembre), quelques livres en liens avec deux discussions publiques.

Alpha... directions & Beta... civilisations vol.1, deux bandes dessinées monumentales de Jens Harder (Actes Sud/L’An 2). Rencontre avec l’auteur vendredi 10 novembre à 16h au Grand T.

Au-delà du Rock. La vague planante, électronique et expérimentale allemande des années soixante-dix, un essai d’Eric Deshaye (Le Mot & Le Reste) et Berlin avant la Techno. Du post-punk à la chute du mur, un documentaire de Frédéric Cisnal (Le Mot et Le Reste). Rencontre avec les auteurs samedi 11 novembre à 17h45 au Grand T.

La musique : Robert Lippock / Nycycle (Redsuperstructure)