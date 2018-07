Je Lire du jeudi 19 juillet (17h)

Alexandra Jore qui travaille à la rédaction de Jet fm m’a conseillé fortement la lecture du livre de Pablo Servigne & Rapahël Stevens : Comment tout peut s’effondrer, petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes (Le Seuil/Anthropocène). Elle avait raison.

la musique : The La’s / Who Knows