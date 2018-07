Je Lire du jeudi 26 juillet (17h)

Deux ouvrages de Benjamin Marra parus aux éditions Les Requins Marteaux : Night Business et O.M.W.O.T.

La musique : Mötley Crüe / Come On And Dance

NB : Je Lire prend quelques vacances mais vous propose des hors séries dès la semaine prochaine et tout le mois d’août.