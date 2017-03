Jeudi 02 mars vers 13h15

Avant leur concert de ce vendredi au Pannonica, Ronan Courty & Ronan Prual, deux des quatre membres du groupe No Tongues viennent présenter leur projet Les Voix Du Monde sur Jet fm en ce début d’après midi.

No Tongues / Suite Inuit (disque à venir, 2017)

Fernand Bordage / Appel de labour (Les Voix du Monde, Le Chant du Monde 1996)

No Tongues / Bord’age (disque à venir, 2017)

No Tongues / Aka (disque à venir, 2017)

No Tongues / Pisini’a (disque à venir, 2017)

Chants Bèrbères / Grande Danse (Les Voix du Monde, Le Chant du Monde 1996)

No Tongues / Suite des esprits (disque à venir, 2017)