Jeudi 09 novembre vers 14h

Eric Deshaye est écrivain, auteur de plusieurs livres sur la musique allemande publiés aux éditions Le Mot et Le Reste, dont Kraftwerk, Can, pop musik ou encore Au-delà du Rock. La vague planante, électronique et expérimentale allemande des années soixante-dix. Invité pour une discussion publique en compagnie de Frédéric Cisnal, ce samedi 11 novembre à 17h45 au Grand T dans le cadre des rencontres littéraires allemandes organisées par Impressions D’Europe, Eric Deshaye nous a envoyé quelques suggestions musicales qui retracent une certaine idée de la musique allemande et de son évolution sur une décade.

CAN, Tago Mago (1971) : "Halleluwah".

NEU !, Neu ! (1972) : "Hallogallo".

CLUSTER, Zuckerzeit (1974) : "Caramel"

LA DÜSSELDORF, Düsseldorf : "Düsseldorf" (1976)

KRAFTWERK, Trans-Europe Express (1977) : "Trans-Europe Express".

DIE KRUPPS, Volle Kraft voraus ! (1981) : "Wahre Arbeit – Wahrer Lohn".

PYROLATOR, Ausland (1981) : "Die Haut der Frau".

NENA 99 Luftballons (1983) : "99 Luftballons".

D.A.F., Alles Ist Gut (1981) : "Der Mussolini".

PROPAGANDA, A Secret Wish (1985) : "p machinery".