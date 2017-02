Jeudi 16 février vers 14h

A l’occasion d’une belle soirée ce jeudi à Trempolino autour du label Warm qui fête ses un an, Ply (Mathias Delplanque + Guillaume Ollendorff) et Willy Durand & Armelle Pain du label Warm passent par les studios de Jet fm en ce début d’après-midi pour discuter de leurs projets musicaux et en écouter de larges extraits.

Ply / Tapis Perses (Sans Cesse, Warm 2016)

Quartz Locked / HD Hachoir (Wave 91.6, Warm 2016)

Ply / Coco (Cluzel, titre provisoire, à sortir)

Pascal Le Gall / Tribute To Bach (Landscapes, Warm 2017)

Ply / Sacristie (Cluzel, titre provisoire, à sortir)

Ply / Julie (sortie de résidence à l’Olympic, Nantes, avril 2016)

WARM et Bruit Clair vous invitent à découvrir, ce jeudi, leurs projets artistiques en live en compagnie de Julien Mérieau (Quartz Locked), Pascal Le Gall, PLY (Mathias Delplanque et Guillaume Ollendorff).

Au programme de cette soirée (19h-22h, Trempolino) :

ouverture des portes à 19h

19h15 présentation de WARM et Bruit Clair

19h30 projection + mini-conférence par Julien Mérieau : introduction au Cinéma Immobile

20h15 Pascal Le Gall joue Landscapes

21h PLY joue Sans cesse

Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous. Possibilité de boire un verre (ou +) et d’échanger.

Possibilité d’acquérir les livres et disques édités par WARM et Bruit clair (pas de CB).

Event FB. Plus d’infos.