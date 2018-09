Jeudi 20 septembre à 14h

Moondog / 2 west 46th street (On The Streets Of New York)

Béla Szakcsi Lakatos, Christophe Monniot, Jozsef Horvath Barcza & Elemér Balazs / Green Dolphin Street

Silvain Vanot / Les Fous des Rues

Billy Sedlmayr / The Dark End Of The Street

Lee Hazlewood / First Street Blues

Thomasz Stanko New York Quartet / The Street Of Crocodiles

Gato Barbieri & Dollar Brand / 81st Street

Lou Reed / Street Hassle

Angelo Badalamenti / Night Streets Sandy & Jeffrey

Cult With No Name & Tuxedomoon / Lincoln Street

Fats Waller / Lennox Avenue Blues

Lionel Hampton & His Orchestra / On The Sunny Side Of the Street

The Kitchen Cinq / The Street Song (New York Is My Home)

The Shangri-Las / Out In The Streets

Scott Walker / The Girls From The Streets

The Divine Comedy / Down In The Street Below

Erock / Streetdub

Winston Edwards & Blackbeard / Downing Street Rock

Badbadnotgood / Street Knowledge

The Mood / Info For The Streets

Gang Star / Code Of The Streets

Amon Tobin / Stoney Street

Eagle Nebula / Street Shrine

Ra The Rugged Man / 50000 Heads (Street Version)

DJ Cam / Street Life

Actress / Street Corp

Doctor 8 / Freak’s Walk On Main Street

Wise Guy / Street Promoters

vers 16h :

Peter Gabriel / Mercy Street (demo)

Marquis de Sade / Submarines and Iceberg (Rue de Siam)

The Cure / Fascination Street

Stina Nordenstam / Down Desire Avenue

Nick Cave & The Bad Seeds / Jubilee Street

Death In Vegas / Lever Street

Booker T. & The MG’s / Lonely Avenue

Swan / Dans Ma Rue

Morrissey / Late Night, Maudlin Street

Nusrat Fateh Ali Khan & Party / Avenue

Sidi Touré / Les Médicaments de la Rue

Zerfu Demissié / The Avenue

une : Détail de la photo de Iain Macmillan prise en 1969 à Abbey Road © Bloomsbury Auctions