Jeudi 21 décembre vers 14h

Dans le cadre dunous fait l’amitié de venir jouer quelques morceaux de son solo, en direct.En plus nous écoutons quelques enregistrements inédits et sélections musicales bien choisies :/ Les eaux du gouffre aux tortues live@Fest musiques au présent (Narbonne) (inédit)/ nouveau titre (inédit)/ (inédit)/ Le Rivage des Ombres (inédit)/ live@Chef d’Oeuvre (Osaka) 2017 May 13/ live@Apollo (Tokyo) 2017 May 12/ live@Aotsuki (Osaka) 2017 May 4/ Shanks (, Atypeek Music 2017)- Immortal Bach _ Nederlands Kamerkoor and Risto Joost (conductor)/ Flight from The City (, Deutsche Grammophon 2017)