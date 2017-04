L’association JET recrute un service civique

L’association JET recherche un/une volontaire en service civique pour une mission de 8 mois, 24H/semaine à partir du 1er juin 2017. La mission a pour objectif de développer la vie associative de JET FM.

Le/la volontaire en service civique aura pour missions de :

o Informer les bénévoles grâce aux outils de communication

o Mettre en œuvre des temps de pratique et de développement des compétences pour les bénévoles (ex : ateliers de pratique)

o Accompagner les bénévoles

o Développer les outils d’accompagnement et de communication pour les bénévoles (livret d’accueil par ex.)

o Contribuer à l’organisation et à l’animation de la vie associative sur les temps forts de l’association (AG, temps conviviaux, séances d’écoute…)

o Accompagner la mise en place d’espaces dédiés pour les bénévoles dans les nouveaux locaux de l’association (espace d’accueil et de ressources).

Lieu de la mission Association JET - 9 rue de Charente - 44800 Saint-Herblain (jusqu’à août puis au 11 rue de Dijon à partir de septembre)

Modalités Une indemnité mensuelle de 577.08€ est versée au volontaire qui peut exercer d’autres activités rémunérées en complément.

La mission s’effectuera du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018 soit 24 heures par semaine durant 8 mois.

Pour candidater Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Loïc Chusseau - loic@jet-asso.fr ou par courrier au 9 rue de Charente - 44800 Saint-Herblain avant le 21 mai 2017.