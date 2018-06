L’engagement citoyen économique

Dans cette interview nous écoutons Delphine, qui fait partie de Scopéli et de l’Utilothèque. Il y aura aussi Solenn qui fait partie de l’Utilothèque de Trentemoult. Interview menée par Laëtitia.

Si nous sommes à la bonne place, la démarche sera positive et permettra de trouver du sens (inter relation). Souvent c’est suite à un grand changement dans notre vie, que l’on change (alimentaire, burn out...). L’Utilothèque est une belle expérience qui touche tous les niveaux sociaux et permet grâce à des bénévoles de redonner une seconde vie aux objets souvent avec simplicité.