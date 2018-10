LA BANDE SON - "Climax" de Gaspar Noé

Lundi 8 octobre à 20h, préparez-vous à danser sur La Bande Son explosive de "Climax" par Jé

Boule à facettes, dancefloor, musique disco et electro (Cerrone, Patrick Hernandez, Aphex Twin, Neon, Thomas Bangalter, Moroder...), nous sommes en 1995 et une bande de jeunes danseurs de région parisienne vient d’être invitée à rejoindre un célèbre chorégraphe aux Etats-Unis. Pour fêter cela comme il se doit, les danseurs organisent une dernière soirée de répétitions suivie d’une fête un peu trop arrosée où quelqu’un a versé une substance illicite dans la sangria... Et les effets sont dévastateurs !