31 :20 Dropkillers - roa lovin

33 :22 Sango – Mudança (Feat. Jarreau Vandal)

35 :45 Sango - Baile Somebody

37 :20 1 kill the bass - estacao Osasco

39 :48 Luke da duke - cashmere

40 :56 Mc sabara - pai amor (feat joao brasil)

41 :51 Braap - Fim Do Mundo (Feat_Jimmy_Luv)

43 :46 Mc marcelly – bigode grosso djs carlos nunese kaioac

45 :40 Lord breu - bassjex

47 :54 Vekr - maratt

49 :00 Sango - Fica Caladinha

50 :20 Pesado tropical - space bumbum

51 :53 MC Kaiquinho - Explodi sua Piriquita (DJ Yuri Pedrada)

52 :15 Sango - Sempre

53 :40 MC Lan - Tapa na Cara com a Boca na Vara - Tribo dos Canalhas (DJ Tezinho)

54 :40 Vin - essa mina

55 :51 Sango - Tà Preocupado Comigo

57 :40 Sango - Fevereiro

Samples films :

l’homme de rio (1964)

Un homme et une femme (1966)

Retrouvez La Cuisine des frères Amieux un vendredi par mois (souvent le dernier) à 23h, sur jet Fm 91,2.

et plus sur mixcloud/lesfrèresAmieux